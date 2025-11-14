Радиостанция УВБ-76, также известная под названием «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», временно прекратила трансляцию. Как сообщил Telegram-канал «УВБ-76 эфир» , сбой связан не с самой станцией, а с отключением электричества после удара беспилотника по электроподстанции в городе, где живет администратор проекта.

По словам автора канала, оборудование радиостанции продолжает работать, однако сервер, с которого ведется онлайн-трансляция для слушателей, обесточен. Электроснабжение обещают восстановить после завершения аварийных работ.

Накануне «Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир с сообщением. В 10:55 утра по московскому времени прозвучало слово «ржавленье».