Очередной выход в эфир «Радиостанции Судного дня» вызвал переполох в западной прессе. Британский таблоид Express связал выданное ей слово «Латвия» с угрозой НАТО.

«„Радио Судного дня“ передало в понедельник серию кодированных сообщений <…> В одном из них было просто слово „Латвия“ — название одного из государств-союзников», — указали в публикации.

Ее автор счел, что послание — некая угроза Североатлантическому альянсу. Он также напомнил, что активность радиостанции УВБ-76 повышается на фоне высокой международной напряженности.

«Жужжалка» вышла в эфир 17 ноября с несколькими сообщениями. Она передала семь новых слов, среди которых действительно была Латвия.