«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир второе мистическое послание

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир второе закодированное сообщение за день, состоящее из слова «арапоблиц». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Вещание началось в 17:32 по московскому времени, когда радиостанция выдала слово «арапоблиц».

«НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582», — зачитал диктор новое послание.

До этого радиостанция передала загадочное слово «ибобаза» сразу после переговоров российских и украинских делегатов в Стамбуле.

Военный эксперт Борис Рожин предположил, что российская военная радиостанция УВБ-76 может входить в состав системы оповещения. При этом достоверно неизвестно, что именно передает «Радиостанция Судного дня», так как точная расшифровка транслируемых ею посланий отсутствует в открытом доступе.

До этого в мае радиостанция выходила в эфир с посланием из слов «беззлобие» и «хрюкостяг».