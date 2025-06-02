«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слово «ибобаза» после переговоров в Стамбуле
В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучало слово «ибобаза»
Знаменитая «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала загадочное сообщение сразу после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».
В понедельник, в 16:00, в эфире прозвучало слово «ибобаза». Радиостанция начала работу сразу после окончания второго раунда переговоров России и Украины.
Днем 1 июня сообщалось, что УВБ-76 передала сразу восемь загадочных сообщений: «моржовый», «уткорой», «пчелодер», «луговой», «буйнак», «веселье», «боброскот» и «пупсолет».
До этого станция включалась 31 мая. Тогда в эфире зафиксировали слова «копна» и «лучоторг».
В декабре в эфире УВБ-76 внезапно началась гимна СССР, темы из балета «Лебединое озеро», трансляция песни Shaman «Я — русский». Предположительно, это мог быть взлом.
Военный эксперт Борис Рожин предполагал, что радиостанция УВБ-76, вероятно, входит в состав системы оповещения, отмечал RT.