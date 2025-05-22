«Радиостанция Судного дня» внезапно вышла в эфир с двумя сообщениями

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир с загадочным сообщением. Она передала послание из двух слов, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Вещание началось в 13:13 по московскому времени, когда радиостанция выдала слово «беззлобие». Позже, в 14:24, в эфире прозвучало слово «хрюкостяг».

В апреле после двухдневного перерыва «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир сразу с девятью сообщениями. Диктор произнес 12 слов: «целостат», «биржевик», «верхожом», «швеллер», «лорошток», «стечение» и другие.

В 2024 года хакеры после взлома станции запустили песню Шамана, также они включали «Лебединое озеро». Военный историк Юрий Кнутов предположил, что «Радиостанция Судного дня» скорее всего является любительским проектом.