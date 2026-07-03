«Радиостанция Судного дня» выдала сообщение из двух слов

Слова «герцотютя» и «смоквоный» прозвучали в эфире «Радиостанции Судного дня»

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» и «Радио Судного дня», выдала сообщение из двух слов в одном сообщении. Об этом сообщили авторы телеграм-канала «УВБ-76 логи» , отслеживающие вещание.

Они уточнили, что голосовое сообщение прозвучало в пятницу, 3 июля, в 19:56 по московскому времени.

«Сообщение за сегодня 03.07.26 19:56 МСК НЖТИ 71919 ГЕРЦОТЮТЯ 1760 8868 СМОКОВНЫЙ 6191 3430», — указали в публикации о содержании трансляции прямого эфира.

До этого «Радиостанция Судного дня» выходила в в эфир в минувшую среду, 1 июля. Тогда в эфире прозвучали два полноценных слова «Назначение» и «Бортовщик».