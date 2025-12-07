«Радиостанция Судного дня» выдала слово «забитый»

«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала новое загадочное сообщение с двумя словами и 13 цифрами. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76» .

«ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9684 0875», — прозвучало в эфире в 15:16.

УВБ-76 вещает с 1976 года. Конечный смысл передаваемых ею сообщений покрыт тайной, предназначение станции остается в секрете. В Сети активность волны связывают с происходящими мировыми событиями.

В прошлый раз «Жужжалка» включалась 4 декабря. Тогда она провела два эфира, передав два слова — «дерношиит» и «живодерка». Первое связали с визитом президента России Владимира Путина в Индию.

В понедельник, 1 декабря, «Радиостанция Судного дня» выдала сразу пять сообщений. В них были слова «зоопарк», «плюшоввод» и «поддержка».