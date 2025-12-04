«Радиостанция Судного дня» передала второе загадочное послание за день

В четверг, 4 декабря, «Радиостанция Судного дня», также известная как «Жужжалка», передала в эфир второе загадочное слово за день. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Послание вышло в 15:46 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «живодерка».

«НЖТИ 10224 ЖИВОДЕРКА 6373 2890», — так в полном виде звучала секретная шифровка.

Ранее стало известно, что радиостанция передала слово «дерношиит». Оно прозвучало в 12:45 по московскому времени.

Пользователи Сети предположили, что зашифрованное сообщение связано с визитом президента России Владимира Путина в Индию.

В понедельник, 1 декабря, УВБ-76 отправила в эфир сразу пять сообщений. Среди них были слова «зоопарк», «плюшоввод» и «поддержка».