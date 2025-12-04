«Радиостанция Судного дня» передала загадочное слово перед визитом Путина в Индию

В четверг, 4 декабря, известная как «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир слово «дерношиит». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Секретную шифровку выдали в 12:45 по московскому времени.

«НЖТИ 44357 ДЕРНОШИИТ 7614 6467», — передала в эфире радиостанция.

УВБ-76 — вещающая с 1976 года коротковолновая радиостанция. Среди радиолюбителей ее назвали «жужжалкой» за характерный звук и шумы в большей части эфира. Время от времени на частоте передают закодированные сообщения, которые в Сети связывают с происходящими мировыми событиями.

В понедельник, 1 декабря, УВБ-76 отправила в эфир сразу пять сообщений со словами «зоопарк», «плюшоввод», «утюгонит», «поддержка» и «ошохлыщ».

