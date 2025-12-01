«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир еще два загадочных слова

«Радиостанция Судного дня», также известная как УВБ-76, передала в эфир два новых слова. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В 13:21 по московскому времени в эфире прозвучало «НЖТИ 27077 УТЮГОНИТ 6373 2890», а в 13:39 — «НЖТИ 11126 ПОДДЕРЖКА 9689 0875».

До этого 1 декабря радиостанция передала еще два сообщения подряд: в 11:22 слушатели могли услышать слова «зоопарк» и «плюшоввод».

В прошлый раз три слова за один день передавали 27 ноября. Тогда в эфире «Жужжалки» прозвучали сообщения «разгонистый», «лордочар» и «математичка».

«Радиостанция Судного дня» вещает с 1976 года, ее источник и предназначение остаются в секрете. Большую часть времени она транслирует монотонный жужжащий сигнал.