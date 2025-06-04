Путин созвонился с папой римским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства рассказал понтифику о прошедшем в Стамбуле втором раунде российско-украинских переговоров и достигнутых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших.

Путин и Лев XIV также обменялись мнениями о возможности урегулирования продолжающегося конфликта.

«Владимир Путин обратил особое внимание на то, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории», — сообщили в пресс-службе.

Путин добавил, что киевский режим также делает все для уничтожения канонической Украинской православной церкви. Президент добавил, что рассчитывает на поддержку Святого престола в вопросе свободы вероисповедания на Украине.

Президент подтвердил заинтересованность в достижении мира дипломатическими инструментами, но при этом отметил, что для окончательного выхода из кризиса нужно устранить его первопричины.

Российский лидер поблагодарил понтифика за готовность Ватикана принять посильное участие в урегулировании конфликта и за помощь в решении ряда гуманитарных вопросов.

По просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла Путин передал папе Льву XIV пожелания успехов в служении. В ответ понтифик заявил о важности сохранения диалога между церквями.

Президент США Дональд Трамп вечером в среду, 4 июня, сообщил о новом телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что диалог продолжался более часа. Характер беседы американский лидер назвал позитивным, но тут же добавил, что к прекращению боевых действий на Украине он не приведет.

