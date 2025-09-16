«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за день

«Радиостанция Судного дня» 16 сентября выдала в эфир два слова. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 Логи» .

Первое сообщение прозвучало в 13:07 по московскому времени. Это было слово «глиссер». Второе — «препарат» — спустя три часа, в 16:07.

Накануне радиостанция тоже дважды передала сообщения с разницей в четыре минуты. Сначала в 09:06 прозвучало слово «братец», затем в 09:10 — «перфект». Такая частота передач нетипична: обычно между ними проходит час.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, работающая с конца 1970-х годов на частоте 4625 кГц без остановки. Ее можно слушать онлайн. Ее также называют «жужжалкой» или «радиостанцией Судного дня».

Она относится к числу так называемых номерных, которые часто связывают с военными и разведывательными структурами. Работа радиостанции вызывает интерес у радиолюбителей по всему миру. Название появилось из-за ошибки в транскрипции первого позывного. Изначально он звучал как УЗБ-76.

Предполагается, что эта станция может быть частью системы «Периметр», известной также как «Мертвая рука», которая автоматически запускает ответный ядерный удар, если уничтожено высшее руководство, центры управления и штабы ядерных сил.

«Радиостанция Судного дня» проснулась в день открытия саммита БРИКС. В эфире после долгого перерыва прозвучало слово «дымоскальп».