«Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение со словом «глиссер»

Днем 16 сентября «Радиостанция Судного дня» передала сообщение со словом «глиссер». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

УВБ-76 — коротковолновая станция, работающая с 1976 года. Среди радиолюбителей известна как «Жужжалка» из-за характерного жужжания и шумов. На ее волнах регулярно звучат зашифрованные фразы, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Накануне, 15 сентября, радиостанция дважды вышла в эфир с разницей всего в четыре минуты: в 09:06 прозвучало слово «братец», а в 09:10 — «перфект». Подобная частота передач считается необычной: обычно они разделены часовыми паузами.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала слова «гордостих» и «зампред». До этого она выдала несколько сообщений в день онлайн-саммита БРИКС.