«Радиостанция Судного дня» передала слово «дымоскальп» в день саммита БРИКС

Новый сигнал передала «Радиостанция Судного дня» после долгого молчания в день открытия внеочередного онлайн-саммита БРИКС, инициированного председательствующей в организации Бразилией. О новом сигнале «жужжалки» сообщил отслеживающий ее активность Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В понедельник, 8 сентября, в 12:30 по московскому времени радиостанция передала сообщение следующего содержания: «НЖТИ 35654 дымоскальп 4834 5860».

Сегодня же лидеры стран БРИКС встретились в рамках внеочередного онлайн-саммита для обсуждения совместного ответа на новую тарифную политику США.

Участие в виртуальной встрече подтвердили президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пропустит предстоящее совещание. Страну на встрече представит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

По данным агентства Bloomberg, встреча пройдет в закрытом режиме без принятия совместного заявления.