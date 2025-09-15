«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения подряд

На радиостанции УВБ-76 прозвучали слова «братец» и «перфект». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В понедельник 15 августа в 9:06 по московскому времени «Радиостанция Судного дня» отправила первое таинственное сообщение. Через четыре минуты последовало второе.

Такие частые передачи необычны. Как правило, УВБ-76 передает сигналы не непрерывно, а с перерывами около часа.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая работает непрерывно с середины или конца 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Ее можно слушать онлайн. Также она известна как «жужжалка» или «радиостанция Судного дня».

Эта радиостанция относится к числу так называемых номерных станций, которые часто ассоциируются с военными и разведывательными структурами. Ее деятельность привлекает внимание радиолюбителей по всему миру. Название связано с ошибкой в транскрипции первого позывного, который изначально звучал как УЗБ-76.

Есть предположение, что эта станция может быть частью системы «Периметр», также известной как «Мертвая рука». Эта система предназначена для автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, центров управления и штабов ядерных сил.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала слова «гордостих» и «зампред». До этого она выдала несколько сообщений в день онлайн-саммита БРИКС.