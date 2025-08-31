«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение в последний день лета

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала второе за 31 августа сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

«НЖТИ 42117 АННАМИТ 9261 3472», — передала радиостанция шифр в 17:30 по московскому времени.

В 15:51 «жужжалка» вышла в эфир с шифром «НЖТИ 59428 афонодек 5598 3446».

До этого «Радиостанция Судного дня» передавала сообщения в четверг, 28 августа, — сразу 19 разных.

В конце июня радиостанция выдала 24 сообщения за сутки, в числе которых были такие послания, как «икорный», «оболобьес», «фондошурф» и «хрякохрыч».

До этого радиолюбители зафиксировали рекордное количество из 25 посланий 12 февраля. Среди них были слова «бульвар» и «плагиат». В тот день президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры.