«Радиостанция Судного дня» проснулась после отъезда Путина в Китай

«Радиостанция Судного дня» передала послание в последний день лета

Новое короткое сообщение после трех дней молчания передала в эфир «Радиостанция Судного дня» в воскресенье, 31 августа. Об этом сообщил отслеживающий послания «жужжалки» Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Сообщение с содержанием «НЖТИ 59428 афонодек 5598 3446» вышло в эфир в 15:51 по московскому времени.

Чему именно посвящен шифр, неизвестно. Пользователи в комментариях предположили, что речь идет об известном своими старцами-монахами острове Афон.

Кроме того, появились версии, что сообщение посвящено визиту президента России Владимира Путина в Китай или начинающимся в понедельник военным учениям в Белоруссии.

В последний раз «Радиостанция Судного дня» выходила в эфир в минувший четверг, 28 августа, и оказалась очень активной. Она передала сразу 19 различных сообщений.