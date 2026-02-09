«Радиостанция Судного дня» передала в эфир второе сообщение за сутки

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», передала в эфир второе сообщение за сутки. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

«НЖТИ 16492 БАЛАМУТНЫЙ 3137 6818», — говорилось в сообщении.

Послание зафиксировали в 18:52 по московскому времени. Первое сообщение — «нищенка» — прозвучало в 12:47.

В конце января радиостанция выходила в эфир пять раз, первым сообщением оказалось слово «стояк». Во второй раз прозвучали послание со словами «дернолорд» и «паяние».

В самый первый день нового 2026 года радиолюбителей удивило зашифрованное послание «глотанье», переданное УВБ-76. Неизвестно, что оно могло означать, но один из комментаторов в шутку предположил, что это прозвучал «приказ глотать шампанское».