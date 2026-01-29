«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «стояк»

Днем 29 января «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир два сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

«НЖТИ 89493 СТОЯК 9477 7037», — прозвучало в 11:57 по московскому времени.

Во второй раз в эфире радиостанции появилось сообщение в 12:07.

«НЖТИ 18887 ДЕРНОЛОРД 6495 6880 ПАЯНИЕ 6397 2775», — гласило оно.

УВБ-76 считается одной из наиболее загадочных радиостанций мира. Большую часть времени она передает только жужжащий однообразный звук, но иногда на частоте можно услышать некие числа и слова.

Среди интернет-пользователей популярна теория о том, что станцией пользуются военные для передачи секретных посланий.

Радиолюбители и исследователи связывают УВБ-76 с периодом холодной войны и предполагают, что она относится к так называемым номерным радиостанциям, которые могли использоваться для передачи зашифрованных указаний.