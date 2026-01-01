Первый сигнал «Радиостанции Судного дня» в 2026 году удивил радиолюбителей

«Радиостанция Судного дня» активизировалась сразу после наступления Нового года. Она передала шифр со словом «глотанье», сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Жужжание прервалось через 20 минут после полуночи. В эфире прозвучало сообщение из аббревиатуры НЖТИ, кода из девяти цифр и слова «глотанье». Что это могло значить, неизвестно.

Радиолюбителей в комментариях удивило, что радиостанция не прекращала вещать в новогоднюю ночь. Многие предположили, что это предзнаменование массированной атаки в зоне СВО.

Незадолго до праздника в работе УВБ-76 играло «Лебединое озеро», затем произошел сбой. Военкор Дмитрий Стешин предположил, что провокаторы из недружественных стран перебили сигнал мощнейшим передатчиком. Он обратил внимание на то, что на фоне продолжалось характерное «жужжание».