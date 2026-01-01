Первый сигнал «Радиостанции Судного дня» в 2026 году удивил радиолюбителей

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «глотанье»

Фото: РИА «Новости»

«Радиостанция Судного дня» активизировалась сразу после наступления Нового года. Она передала шифр со словом «глотанье», сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Жужжание прервалось через 20 минут после полуночи. В эфире прозвучало сообщение из аббревиатуры НЖТИ, кода из девяти цифр и слова «глотанье». Что это могло значить, неизвестно.

Радиолюбителей в комментариях удивило, что радиостанция не прекращала вещать в новогоднюю ночь. Многие предположили, что это предзнаменование массированной атаки в зоне СВО.

Незадолго до праздника в работе УВБ-76 играло «Лебединое озеро», затем произошел сбой. Военкор Дмитрий Стешин предположил, что провокаторы из недружественных стран перебили сигнал мощнейшим передатчиком. Он обратил внимание на то, что на фоне продолжалось характерное «жужжание».

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте