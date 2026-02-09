«Радиостанция Судного дня» передала новый загадочный сигнал

Днем 9 февраля в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало сообщение «нищенка». Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

«НЖТИ 57875 НИЩЕНКА 5460 1904», — появилось сообщение в 12:47.

В прошлый раз радиостанция передавала послания в четверг, 5 февраля. В эфире услышали слова «судьбина», «вьюнопень» и «анжу».

УВБ-76 — созданная в 1970-х годах военная радиостанция, ее точное предназначение до сих пор неизвестно. В основном она транслирует жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».

Периодически станция прорывается в эфир короткими голосовыми сообщениями, смысл которых не расшифровали. В профильных сообществах в социальных сетях такие передачи нередко связывают с резонансными или глобальными событиями.

Ранее в эфире радиостанции передавали песни «Лето и арбалеты» и «Свинорез» Акима Апачева, а также переделанные на военный лад детские песни. В некоторых из них прозвучали матерные слова.