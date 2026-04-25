«Радиостанция Судного дня» передала в эфир таинственное сообщение

«Радиостанция Судного дня» в ночь на 25 апреля передала в эфир загадочную шифровку. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

Сообщение зафиксировали в 15:36 по московскому времени. Один из комментаторов предположил, что авторы телеграм-канала только сейчас написали дневное сообщение.

«НЖТИ 10071 БЫКОЧЕРТ 5912 3547», — передали в эфире.

Другие комментаторы стали гадать о значении этого слова. Кто-то предположил, что оно ругательное.

До этого «Радиостанция Судного дня» днем 23 апреля передала восемь зашифрованных сообщений. В их числе были и реальные, и несуществующие слова — «возостем», «феуншоглев», «россопик», «майнокурс» и «лаврохруп».

Несколько дней назад «Жужжалка» выдала в эфир сдвоенный шифр — «принуждение» и «рюшосбой».