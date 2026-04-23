«Радиостанция Судного дня» передала в эфир еще два сообщения
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словами «апробация» и «возостем»
«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала в эфир два новых сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».
Седьмое сообщение за день зафиксировали в 16:53 по московскому времени. В эфире передали слово «апробация». Неизвестно, какой смысл заложили в нем авторы, но если говорить о его значении, то с латинского языка слово переводится как одобрение или признание.
Восьмое сообщение зафиксировали в 17:10 по московскому времени. В этом случае не только смысл, но и само значение слова осталось неизвестным.
«НЖТИ 38808 ВОЗОСТЕМ 6465 1077», — передали в эфире.
Один из комментаторов предположил, что «Жужжалка» активизировалась в связи с введением очередного пакета антироссийских санкций. Другой пользователь пошутил, что на радиостанции «два дня молчали, [теперь] наверстывают».
Ранее «Жужжалка» выдала в эфир шесть зашифрованных сообщений, среди которых были и реальные, и несуществующие слова: «алиментный», «чеченка», «феуншоглев», «ребристый», «россопик», «майнокурс» и «лаврохруп».