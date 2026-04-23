«Радиостанция Судного дня» передала в эфир еще два сообщения

«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала в эфир два новых сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

Седьмое сообщение за день зафиксировали в 16:53 по московскому времени. В эфире передали слово «апробация». Неизвестно, какой смысл заложили в нем авторы, но если говорить о его значении, то с латинского языка слово переводится как одобрение или признание.

Восьмое сообщение зафиксировали в 17:10 по московскому времени. В этом случае не только смысл, но и само значение слова осталось неизвестным.

«НЖТИ 38808 ВОЗОСТЕМ 6465 1077», — передали в эфире.

Один из комментаторов предположил, что «Жужжалка» активизировалась в связи с введением очередного пакета антироссийских санкций. Другой пользователь пошутил, что на радиостанции «два дня молчали, [теперь] наверстывают».

Ранее «Жужжалка» выдала в эфир шесть зашифрованных сообщений, среди которых были и реальные, и несуществующие слова: «алиментный», «чеченка», «феуншоглев», «ребристый», «россопик», «майнокурс» и «лаврохруп».