«Радиостанция Судного дня» передала пять новых сообщений

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало шестое сообщение за день

Шестое сообщение за четверг прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

«НЖТИ 54204 ЧЕЧЕНКА 4275 5407 ЛАЗЕР 6290 8777», — передала станция сигнал в 12:59 по московскому времени.

В 14:46 радиостанция вновь выдала в эфире новый шифр — «НЖТИ 67939 ФЕУНШОГЛЕВ 0226 3006». Также в 15:01 там прозвучало сообщение «НЖТИ 77882 РЕБРИСТЫЙ 3690 7971».

В 15:15 в эфир запустили длинное послание из трех слов — «НЖТИ 07420 РОССОПИК 1368 0604 БОЖЕСКИЙ 7918 1919 МАЙНОКУРС 4047 8748». В 15:51 появился и шестой сигнал — «НЖТИ 19571 ЛАВРОХРУП 2603 6522».

До этого УВБ-76 передала сообщение со словом «алиментный».

УВБ-76 — предположительно, созданная в 1970-х годах военная радиостанция. В основном в ее эфире транслируют короткий жужжащий сигнал, поэтому ее также называют «Жужжалкой».

Депутат Алексей Журавлев советовал не обращать никакого внимания на послания «Радиостанции Судного дня».