«Радиостанция Судного дня» передала двойное сообщение

В эфире «Радиостанции Судного дня» в понедельник прозвучали два слова в одном сообщении. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность «Жужжалки».

Радиостанция выдала сдвоенный шифр в 11:32 по московскому времени.

«НЖТИ 44763 ПРИНУЖДЕНИЕ 4016 2394 РЮШОСБОЙ 0808 4714», — прозвучало в эфире.

Предыдущее двойное сообщение «Жужжалка» передала 6 апреля в 11:40. Это были слова «гот» и «блудонатр».

Накануне в эфире радиостанции прозвучало слово «пелевизатор».

В прошлый понедельник, 13 апреля, УВБ-76 выдала сразу четыре послания. Первое слово — «люсоштоф» — вышло в 12:52, второе — «ассамблея» — в 14:12. В 16:02 радиостанция произнесла слово «китайский», а в 17:30 «Жужжалка» выдала шифр «ершистый».