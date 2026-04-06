«Радиостанция Судного дня» передала третий таинственный сигнал за сутки

«Радиостанция Судного дня» передала третье сообщение за сутки. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , который отслеживает активность радиостанции.

Новый сигнал зафиксировали в понедельник в 17:29 по московскому времени. Радио передало слово «возрастание».

В 15:54 «Жужжалка» выдала предыдущее сообщение.

«НЖТИ 66020 ПОПОЛНЕНИЕ 0200 7694», — появилось в эфире радиостанции.

Первым за сегодня стало двойное сообщение. В 11:40 радио передало слова «гот» и «блудонатр».

Неделю назад, 30 марта, «Радиостанция Судного дня» также озвучила три послания за день. В эфире появились загадочные шифры «шейх», «срезовак» и «гуаносляб».

УВБ-76 — радиостанция, созданная еще в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». Из-за своей загадочности и связи с системами оповещения в народе ее прозвали «Радиостанцией Судного дня».