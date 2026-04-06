«Радиостанция Судного дня» передала третий таинственный сигнал за сутки
«Радиостанция Судного дня» передала третье сообщение за сутки. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.
Новый сигнал зафиксировали в понедельник в 17:29 по московскому времени. Радио передало слово «возрастание».
В 15:54 «Жужжалка» выдала предыдущее сообщение.
«НЖТИ 66020 ПОПОЛНЕНИЕ 0200 7694», — появилось в эфире радиостанции.
Первым за сегодня стало двойное сообщение. В 11:40 радио передало слова «гот» и «блудонатр».
Неделю назад, 30 марта, «Радиостанция Судного дня» также озвучила три послания за день. В эфире появились загадочные шифры «шейх», «срезовак» и «гуаносляб».
УВБ-76 — радиостанция, созданная еще в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». Из-за своей загадочности и связи с системами оповещения в народе ее прозвали «Радиостанцией Судного дня».