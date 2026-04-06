«Радиостанция Судного дня» выдала два слова в одном сообщении

Известная как «Жужжалка» радиостанция УВБ-76 выдала в эфир зашифрованное послание из двух слов в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщили авторы телеграм-канала «УВБ-76 логи» , отслеживающего вещание.

В 11:40 по московскому времени в эфире прозвучали слова «гот» и «блудонатр».

В последний раз двойное сообщение «Радиостанция Судного дня» выдала 16 марта, когда транслировала «страх» и «катет».

В минувшее воскресенье, 5 апреля, радиостанция УВБ-76 сильно активизировалась и передала сразу три сигнала за сутки. В эфире прозвучали слова «тележка», «деликатный» и «фликобыт».

В последний раз такую активность наблюдатели зафиксировали 30 марта, когда в эфире прозвучали закодированные сообщения «шейх», «срезовак» и «гуаносляб».