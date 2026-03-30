«Радиостанция Судного дня» передала три загадочных кода за сутки

В эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», зафиксировали три новых сигнала. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий ее активность.

По данным наблюдателей, сообщения прозвучали 30 марта в 13:01, 14:15 и 15:40 по московскому времени. В эфире передали кодированные слова «Шейх», «Срезовак» и «Гуаносляб».

УВБ-76 работает с 1970-х годов и практически непрерывно ведет вещание. Основу эфира составляет характерный монотонный сигнал, который время от времени прерывают передачей зашифрованных слов, цифр и буквенных комбинаций.

Станцию относят к так называемым номерным радиостанциям, которые нередко связывают с военными или разведывательными структурами. При этом официального подтверждения ее назначения нет.

Неофициально УВБ-76 получила прозвище «Радио Судного дня» — по одной из версий, она может быть частью системы автоматического ответа в случае критической угрозы.