«Радио Судного дня» передало новое сообщение

На «Радио Судного дня» прозвучало сообщение «Пелевизатор» в воскресенье

В воскресенье в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало послание «Пелевизатор». Об этом написал телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий активность частоты.

Сообщение зафиксировали в 00:09 по московскому времени. Его смысл, как и предыдущих сигналов, остается неизвестным.

«НЖТИ 38022 ПЕЛЕВИЗАТОР 2304 2304», — передали в эфире.

Предположительно, УВБ-76 создали в 1970-х годах. Большую часть времени она транслирует в эфире только жужжащий сигнал, из-за чего получила шутливое название «Жужжалка». Некоторые пользователи Сети называют ее «Радиостанцией Судного дня», а послания связывают с крупными событиями международного масштаба.

Ранее «Жужжалка» выдала в эфир шифровку «страх Катет»,, а 12 марта разразилась 14 сообщениями, в числе которых —«плексиглас», «зуекокриз»,«залпофирн» и другие

Депутат Алексей Журавлев призывал россиян не обращать внимания на сообщения от радиостанции УВБ-76.