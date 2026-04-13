«Радиостанция Судного дня» передала в эфир еще два сообщения

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир уже четвертое сообщение с начала суток. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

В 17:30 по московскому времени в эфире «жужжалки» прозвучало слово «ершистый».

До этого в 16:02 радиостанция произнесла слово «китайский», в 14:12 — «ассамблея», а в 12:52 — «люсоштоф». В прошлый раз — со словом «подливочный» — она выходила в эфир 9 апреля в 15:22 по Москве.

Источник и предназначение «жужжалки» остаются неизвестны. Точно известно лишь, что радиостанция вещает с 1970-х годов и большую часть времени передает в эфир монотонный жужжащий сигнал, за что и получила свое прозвище.