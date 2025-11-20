«Радио Судного дня» передало еще два загадочных слова

«Радиостанция Судного дня», известная как «жужжалка», 20 ноября передала пять загадочных сообщений, часть которых не похожа на обычные слова. Об этом сообщил Telegram-канал УВБ-76 .

В полдень в эфире прозвучало сообщение со словом «коммерсант». Спустя два часа радиолюбители услышали второе — «лещохлев». Третье сообщение «иксобоев» поступило через полчаса.

После этого канал сообщил о появлении фейков про остановку работы УВБ-76 вследствие ударов беспилотников. В связи с этим они решили запустить трансляцию частоты на Telegram-канале, отметив, что она на тот момент находилась в тестовом режиме.

Вечером в эфире прозвучали еще два загадочных сообщения — в 18:37 и 20:24 по московскому времени.

«НЖТИ 97084 ПЛЯЖОКОТ 5403 1602 <…> НЖТИ 36537 ЛЯРДОТУФ 8926 4497», — указали в публикациях.

Ранее в Великобритании связали выданное «жужжалкой» сообщение «Латвия» с угрозой для НАТО.