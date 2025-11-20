Трансляцию «Радиостанции Судного дня» запустят в Telegram

Трансляция частоты «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 начнется в Telegram на фоне фейковых новостей о якобы остановке работы станции после ударов БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

«Трансляция пока находится в тестовом режиме, но уже готова быть включена в режиме 24/7», — заявили авторы канала.

Они опубликовали картинку, на которой слева расположен график активности магнитных бурь, справа — солнечная активность.

На прошлой неделе УВБ-76 временно приостановила трансляцию в связи с отключением электричества после удара дрона по электроподстанции в городе, где живет куратор проекта. После аварийных работ вещание восстановили.

В четверг, 20 ноября, «Жужжалка» передала в эфир сразу три слова — «искобоев», «лещохлев» и «коммерсант». Конечный смысл сообщений остается покрыт тайной, предназначение станции неизвестно.