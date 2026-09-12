Премьер-министр Индии Нарендра Моди организовал в Нью-Дели гала-ужин для участников саммита БРИКС. Гостям предложили традиционные вегетарианские блюда индийской кухни, а на десерт — молочно-рисовый пудинг с шелковицей и сусальным золотом, сообщило РИА «Новости» .

Организаторы подготовили для гостей широкий выбор блюд без мяса. В качестве закусок подали рулет из нутовой муки с пряностями, кокосом и листьями карри, который дополнили манго и соусом на основе йогурта. Также участникам ужина предложили кебабы из грибов, украшенные мятными шариками и выложенные на хлебе ширмал.

Среди горячих блюд были панир в насыщенном соусе из томатов и лука-шалота, а также гималайские сморчки со спаржей, шафраном, изюмом и миндалем. Овощную часть меню составили морковь и стручковая фасоль, приготовленные с кокосом и специями юга Индии.

Дополнением к основным блюдам стали суп из бобовых с помидорами и листьями карри, басмати с просом и приправами, охлажденный йогурт со свеклой и зеленью, а также ассорти традиционного индийского хлеба.

Сладкую часть ужина представили сезонные фрукты со сливками, хрустящий джалеби и пхирни — нежный десерт из молока и риса, украшенный шелковицей и тонкими листочками съедобного золота.

По итогам саммита БРИКС в Нью-Дели страны объединения приняли декларацию о мировой политике, реформе международных институтов и создании собственных финансовых инструментов. Президент России Владимир Путин в своем выступлении уделил большое внимание становлению нового мирового порядка.