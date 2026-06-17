В Казани участников саммита Россия — АСЕАН на торжественном приеме угощали татарской лепешкой «Кыстыбый» с картофелем, шербетом из облепихи и десертом «Павлова» с лесными ягодами. Об этом сообщил ТАСС .

В меню вошли и другие блюда. Некоторые из них помечены как вегетарианские.

На приеме гости могут попробовать соте из северных креветок или овощной тарт с кремом из пастернака. На горячее им предложили на выбор мурманский палтус с мини-овощами, гуляш из ягненка с кремом из картофеля, а также фаршированные перцы с овощами и томатной сальсой. На десерт — кокосовую панакоту и «Павлову» с лесными ягодами.

Винная карта представлена отечественными винами, произведенными на винодельне «Усадьба Дивноморское». Это красное «Каберне совиньон» от 2022 года и белое «Шардоне» от 2023-го.

На саммит Россия — АСЕАН в Казани прилетел президент России Владимир Путин. Мероприятие посвящено 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.