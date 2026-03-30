Психолог объяснил, почему деньги при высокой зарплате заканчиваются быстрее

Психолог Гончарова: мало денег у тех, кто много тратит или боится зарабатывать

Нехватка денег при высоких доходах связана с механизмом вознаграждения через траты и отсутствием склонности к рефлексии. Клинический и семейный психолог, системный семейный психотерапевт Диана Гончарова сообщила об этом «Газете.ru» .

Она объяснила, что неоправданные траты практикуются как способ снять напряжение или вознаградить себя за нелюбимую работу. Вместо удовлетворения от покупки приходит чувство вины и тревоги, поэтому Гончарова посоветовала скорректировать этот сценарий.

«Помогает простая техника наблюдения. Важно замечать момент, когда хочется наградить себя тратой, и спрашивать, какую усталость или обиду ты пытаешься этим закрыть», — сказала она.

Если же у человека объективно мало денег, но он боится просить повышение или менять работу, психолог посоветовала заняться рефлексией. Важно спросить себя, что случится через год, если оставить все, как есть, или, если внутренний критик гложет долгое время, обратиться за помощью профессионала.

Уровень бедности в России упал до исторического минимума в 6,7% населения. Росстат взял за основу подсчетов стоимость потребительской корзины.