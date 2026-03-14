Уровень бедности в России снизился до исторического минимума

По итогам 2025 года уровень в бедность в России упал до исторического минимума — 6,7% населения, или 9,8 миллиона человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на предварительные данные Росстата.

По итогам 2024 года этот показатель составлял 7,1%, или 10,3 миллиона человек. Границу бедности рассчитывают как стоимость потребительской корзины на человека в четвертом квартале 2020 года, индексируя ее ежеквартально на накопленную с того времени инфляцию.

Согласно данным Росстата, уровень бедности в четвертом квартале 2025 года составил 17 146 рублей (за аналогичный период в 2020-м — 11 329 рублей).

«На снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения за счет роста заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности», — пояснили в Росстате.

В документе не были учтены статданные по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.

