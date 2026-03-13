Психолог Медяник указала на серьезность финансовых фобий

При финансовой фобии тревога настолько захватывает все пространство внутри, что человек буквально не может действовать. Об этом рассказала кандидат психологических наук Ольга Медяник в беседе с сайтом KP.RU .

Среди наиболее распространенных финансовых фобий эксперт выделила несколько: пениафобию — боязнь бедности или пустого кошелька; плутофобию — страх перед большими деньгами; кредитофобию — боязнь жить в долг; кризисофобию — страх дефолтов, банкротств и других неожиданных факторов.

Подобные ситуации требуют определенного порядка действий. Так, при пениафобии следует нарастить доход и отложить приличную сумму денег, а затем постепенно уменьшать долю дохода, которая идет на сбережения.