Подростка в США заковали в наручники из-за пачки чипсов. Виноват ИИ

В американском городе Балтиморе ИИ-камера приняла пачку чипсов в руках чернокожего подростка за пистолет. Полиция задержала его, прежде чем обнаружила ошибку, сообщила газета Metro .

Таки Аллен отдыхал с друзьями после футбольной тренировки в средней школе Кенвуд, когда к компании подбежали вооруженные полицейские. Они приказали лечь на землю и надели на запястья парня наручники.

Полиция прибыла из-за ложного срабатывания системы обнаружения огнестрельного оружия на основе искусственного интеллекта, которую установили год назад. Она приняла мятый пакет Doritos за оружие.

«В тот момент я не чувствовал себя в безопасности. <…> Они показали мне фотографию и сказали, что это похоже на пистолет. Я сказал: нет, это чипсы», — рассказал потерпевший.

Компания Omnilert, которая разработала программное обеспечение для умных камер, не признала ошибку. Ее представитель заявил, что камера сработала, как положено, а проверить полученный сигнал — задача сотрудников.

Ранее на изъяны ИИ указали российские специалисты. Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что система может генерировать некорректную информацию.