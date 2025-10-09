Депутат Вассерман заявил, что искусственный интеллект пока не может заменить чиновников

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил ИА НСН , что нейросети пока не способны к самостоятельному мышлению и их внедрение вместо чиновников приведет к серьезным ошибкам.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о сокращении 2141 чиновника к 1 ноября за счет внедрения искусственного интеллекта. Изменения затронут несколько министерств и комитетов. Однако Анатолий Вассерман выступил против этой инициативы.

«Хочу выразить свои глубокие соболезнования народу Узбекистана, потому что такие дрова, какие могут наломать нынешние имитаторы интеллекта, ни один человек, находящийся в здравом уме и твердой памяти, не наломает», — подчеркнул Вассерман.

Политик уверен, что «имитаторам интеллекта нельзя поручить даже двор подметать».