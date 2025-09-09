Киберэксперт Силаев предупредил о возможной генерации некорректных фактов со стороны ИИ

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев обсудил с RT потенциальные угрозы, связанные с использованием ИИ.

Эксперт подчеркнул, что современные ИИ-системы, особенно генеративные модели, могут представлять опасность из-за возможности утечки конфиденциальной информации: персональных данных, финансовых транзакций, медицинских записей и интеллектуальной собственности.

Специалист также затронул проблему «галлюцинаций» ИИ, когда системы генерируют некорректные факты, что может манипулировать общественным мнением и дестабилизировать системы. Как пояснил Силаев, неверные данные могут возникать из-за ошибок в обучении нейросетей.