«Лебединое озеро» заиграло на «Радиостанции Судного дня»

Через сутки после атаки беспилотников ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области на радиостанции УВБ-76 заиграл фрагмент «Лебединого озера». Музыкальное произведение появилось в трансляции частоты радио.

Музыка зазвучала в 16:10 по московскому времени. В эфир передали песни «Лето и арбалеты» и «Свинорез», композицию Франка Дюваля It Was Love. В некоторых композициях присутствовали бранные слова.

УВБ-76 также называют «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», она начала вещание в СССР в 1975 году. До 2023 года частота принадлежала Западному военному округу.

В основном станция передает лишь монотонный сигнал, который порой прерывается голосовыми сообщениями. Некоторые считают, что это зашифрованные послания, а сама «Жужжалка» связана с ядерной системой «Периметр» и предвещает события мировой политики, в том числе спецоперации. Официальное назначение УВБ-76 неизвестно.

До этого 30 декабря радио передало слово «перелаз», послание стало первым за 12 дней.