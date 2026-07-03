Переживший удар молнии американец поделился увиденным

Мужчина в США выжил после удара молнии на поле для гольфа

В США мужчина выжил после удара молнии посреди поля для гольфа, практически не пострадав. Он быстро пришел в сознание и сам позвал на помощь, сообщил KPTV .

Когда в городе Уэст Линн в штате Орегон началась буря, на местном поле для гольфа оставался единственный игрок. Он не успел спрятаться и получил удар молнии.

«[У гольфиста] в глазах мелькнула вспышка и грохот. В какой-то момент он потерял сознание», — рассказал капитан пожарно-спасательной службы Райан Стенхаус.

Очнувшись, мужчина позвонил в магазин для гольфистов Oregon Golf Club на Питс-Маунтин-Роуд, рассказал о случившемся и позвал на помощь. Сотрудники завели его в здание и вызвали спасателей.

Гольфист отделался испугом и характерными ожогами, его положили в больницу в Портленде. Стенхаус впервые столкнулся с такими незначительными последствиями удара молнии.

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