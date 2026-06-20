В Германии девять человек пострадали от удара молнии на фестивале гандбола

На юго-западе Германии в городе Раштатт девять человек пострадали в результате удара молнии во время спортивного праздника. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на местную полицию.

На турнире по гандболу планировалось участие 120 команд, однако начало соревнований прервала сильная буря с ветром и ливнем. Около 23:00 19 июня, когда спортсмены пытались укрыться в палатках, в них ударила молния.

Пострадали девять человек, среди них 13-летний подросток. Шестерых госпитализировали, одному из них потребовалась серьезная медицинская помощь, но его жизни ничего не угрожает.

На место прибыли пожарные, медики и полиция. Сотрудники экстренных служб оказывали помощь пострадавшим под проливным дождем.

На прошлой неделе из-за ударов молнии за несколько дней сгорели дома в восьми регионах России.