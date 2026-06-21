В Киргизии больше 300 овец погибли от удара молнии

В Киргизии в Джалал-Абадской области больше 300 овец погибли на высокогорном пастбище при ударе молнии. Об этом сообщил turmush.kg.

ЧП произошло в четверг, 18 июня, на перевале Сары-Кыр в Сузакском районе. Молния ударила прямо в отару, в которой было порядка тысячи особей. Большей части из них удалось выжить.

Среди людей погибших и пострадавших нет. Стихия нанесла крупный ущерб владельцам скота, его точный размер устанавливается.

Ранее стало известно, что табун лошадей убило ударом молнии в Башкирии в селе 1-Туркменево Баймакского района. Погибли семь животных, которые паслись вблизи линии электропередачи.