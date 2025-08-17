Переводчик Путина рассказал о сложностях работы на встрече с Трампом

Сложность работы переводчика на российско-американских переговорах в Анкоридже заключалась в необходимости сохранять высокую концентрацию, несмотря на долгий перелет и разницу во времени. Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал об этом журналисту Павлу Зарубину .

«Пока долетишь, не понимаешь до конца, в каком часовом поясе находишься, какое число, сколько времени. Вот, минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко переводить, точно», — рассказал он.

В остальном у Садыкова не возникло проблем. Именно он попал на кадры непринужденной беседы президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, разлетевшиеся по Сети.

Садыков много раз сопровождал президента на международных переговорах, сообщила «Российская газета». Именно он работал на первой официальной встрече Путина и Трампа в Хельсински в 2018 году. А переводчиком стал, окончив Институт гуманитарных и прикладных наук и Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Тореза.

Бурные обсуждения в соцсетях вызвала также толстовка министра иностранных дел России Сергея Лаврова с надписью «СССР», надетая на Аляске. Ее выпустил челябинский бренд «Сельсовет».