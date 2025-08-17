Толстовка Лаврова спровоцировала бурное обсуждение в западной прессе

Толстовка министра иностранных дел Сергея Лаврова с надписью «СССР» стала предметом активного обсуждения в зарубежных СМИ. В ней дипломат приехал в Анкоридж на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Мировые информагенства и издания, включая Reuters, CNN, The Times, не смогли обойти деталь гардероба стороной.

Газета Politico увидела в одежде Лаврова тоску по советскому прошлому, в то время как британский телеканал Sky News интерпретировал этот элемент стиля как символический намек на историю российско-американских отношений.

В Daily Mail предположили, что российский дипломат таким образом тонко высмеивает политических оппонентов, а немецкая Berliner Zeitung отметила необычный образ Лаврова, напомнив читателям, что обычно он носит строгий костюм с галстуком.

Ранее создательница свитера «СССР» Екатерина Варлакова рассказала 360.ru, как ее вещь попала к Лаврову.