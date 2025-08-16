Видео смеющихся Путина и Трампа после переговоров завирусилось в X

RT: ролик с Путиным и Трампом после переговоров собрал в X 2 млн просмотров

Снятое в кулуарах авиабазы Элмендорф-Ричардсон на Аляске видео со смеющимися президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом набрало два миллиона просмотров в социальной сети X. Подсчет провел RT .

Снявший видео оператор застал лидеров мировых держав после завершения пресс-конференции. На опубликованных кадрах Путин и Трамп общались с улыбками и смехом, а после активно жали друг другу руки.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита президент России предложил американскому лидеру провести новую встречу в Москве. Трамп заявил, что это интересное предложение, за которое его могут отругать, но допустил, что поездка в российскую столицу вполне возможна.