Видео смеющихся Путина и Трампа после переговоров завирусилось в X

Снятое в кулуарах авиабазы Элмендорф-Ричардсон на Аляске видео со смеющимися президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом набрало два миллиона просмотров в социальной сети X. Подсчет провел RT.
Снявший видео оператор застал лидеров мировых держав после завершения пресс-конференции. На опубликованных кадрах Путин и Трамп общались с улыбками и смехом, а после активно жали друг другу руки.
В ходе пресс-конференции по итогам саммита президент России предложил американскому лидеру провести новую встречу в Москве. Трамп заявил, что это интересное предложение, за которое его могут отругать, но допустил, что поездка в российскую столицу вполне возможна.
