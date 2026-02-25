Сотни гигабайт данных об НЛО исчезли с сервера проекта The Black Vault после того, как президент США Дональд Трамп приказал их рассекретить. Хакерская атака уничтожила крупнейшее публичное хранилище на эту тему, сообщил Daily Mail .

Исследователь и уфолог Джон Гриневальд — младший на протяжении 30 лет собирал, систематизировал и публиковал в «черном хранилище» информацию о скрытых программах и малоизвестных случаях, доказывающих участие правительства США в операциях по обнаружению и использованию инопланетных технологий. Среди них отчеты с военных баз, показания свидетелей и директивы ЦРУ середины XX века, рассекреченные без широкого общественного уведомления.

На сервере The Black Vault скопились 3,8 миллиона файлов объемом несколько сотен гигабайт. Через несколько часов после того, как Трамп приказал Пентагону раскрыть любую информацию, связанную с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами, сервер атаковали хакеры.

Они изменили права доступа к некоторым серверным каталогам, правила редактирования и журналы владения файлами, фактически удалив данные. Хостинг-провайдер заявил, что не знал о произошедшем. Некто стер записи, не отключив сайт полностью, чтобы предотвратить немедленное срабатывание сигнализации.

До возвращения Трампа на пост президента США расследователи заявляли, что он знал правду об НЛО в США. Студия TML Studios пришла к выводу, что в случае разглашения республиканцу грозила смертельная опасность.