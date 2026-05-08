Ученый РАН оценил опубликованные США материалы об НЛО

Рассекреченные в США материалы об НЛО вряд ли содержат однозначные доказательства существования внеземной жизни. Об этом рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в беседе с НСН .

По словам ученого, интерес к таким данным, безусловно, будет высоким, в том числе и среди российских экспертов. Исследователи наверняка захотят проанализировать опубликованные фотографии, видеозаписи и документы, однако ожидать от них громких сенсаций не стоит.

Петрукович предположил, что в архивах, скорее всего, зафиксированы различные труднообъяснимые явления, с которыми сталкивались военные и которые нашли отражение в служебных протоколах.

«Я думаю, вряд ли это будут стопроцентные доказательства наличия инопланетной жизни. Скорее, какие-то сложные явления, которые пока до конца нельзя объяснить. <…> В науке говорят: если вы выдвигаете сногсшибательную гипотезу, у вас должны быть точно такие же доказательства», — подчеркнул он.

Академик также допустил, что публикация таких материалов могла иметь и внутриполитический смысл. Власти США могли рассчитывать отвлечь общественное внимание позитивной и необычной темой на фоне последних событий в мире, а также привлечь дополнительное внимание к президенту Дональду Трампу.

В пятницу, 8 мая, Белый дом опубликовал более 160 ранее секретных файлов об НЛО, в том числе фото и видео с нераспознанными объектами.