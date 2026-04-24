Похищенную в Мьянме в начале апреля россиянку освободили из рабства

Россиянку, которую обманом вывезли из Таиланда и похитили в Мьянме в начале апреля, освободили из рабства. Об этом 360.ru рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

По его словам, девушку освободили совместными силами МВД России в Таиланде, МИД и армейского подразделения Мьянмы, которое провело спецоперацию на границе с Таиландом. Сейчас соотечественница находится в центре временного содержания иностранных граждан.

«Похитили нашу гражданку после того, как предложили высокооплачиваемую работу переводчика в крупной компании в Таиланде. Она пробыла в плену несколько недель, у нее отобрали документы, угрожали и пытались заставить работать в скам-центре», — рассказал правозащитник.

Мельников отметил, что в подобных центрах остаются еще десятки тысяч людей, среди которых есть и россияне. Он намерен предложить Госдуме создать институт уполномоченного по правам соотечественников за рубежом и рабочие группы по борьбе с торговлей людьми.

